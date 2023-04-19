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26 минут назад

Космонавты «Роскосмоса» завершили выход в открытый космос

Lenta.ru

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос. Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос».

Космонавты «Роскосмоса» завершили выход в открытый космос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

За бортом Международной космической станции (МКС) члены экипажа провели 7 часов 55 минут.

За время выхода в открытый космос они, в частности, подготовили к переносу и перенесли радиатор с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», а также установили площадку «Якорь» для фиксации ног во время выхода.

В марте «Роскосмос» сообщил, что космонавты на МКС завершили установку кресел в пилотируемом корабле «Союз МС-23».

В декабре выход космонавтов Прокопьева и Петелина в открытый космос отменили из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегулирования пристыкованного к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-22».

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,Роскосмос,
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