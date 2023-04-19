Космонавты «Роскосмоса» завершили выход в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос. Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос» .

За время выхода в открытый космос они, в частности, подготовили к переносу и перенесли радиатор с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», а также установили площадку «Якорь» для фиксации ног во время выхода.