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25 минут назад

Apple и Microsoft выступили против блокировки TikTok в США

Чемпионат.com

Совет индустрии информационных технологий, в который входят крупные технологические компании вроде Apple и Microsoft, выступил против запрета TikTok в США. Организацию беспокоит будущий закон, который собирается принять администрация президента Джо Байдена.

Apple и Microsoft выступили против блокировки TikTok в США
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По мнению технологичных гигантов, его введение в конечном итоге приведёт к тому, что правительство США может запретить любые технологии и приложения из России и Китая. Из-за этого американские гиганты будут вынуждены полностью перестраивать свою инфраструктуру, переписывать код множества приложений, которые содержат в себе целые системы из Китая.

Полную блокировку TikTok в США поддержал комитет палаты представителей по иностранным делам в начале марта. Американское правительство опасается, что посредством сверхпопулярного приложения Китай будет шпионить за обычными американцами и использовать эту информацию в своих целях.

Наука и техника,Джозеф Байден,Microsoft,Apple,
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