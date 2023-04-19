Apple и Microsoft выступили против блокировки TikTok в США

Совет индустрии информационных технологий, в который входят крупные технологические компании вроде Apple и Microsoft , выступил против запрета TikTok в США. Организацию беспокоит будущий закон, который собирается принять администрация президента Джо Байдена .

По мнению технологичных гигантов, его введение в конечном итоге приведёт к тому, что правительство США может запретить любые технологии и приложения из России и Китая. Из-за этого американские гиганты будут вынуждены полностью перестраивать свою инфраструктуру, переписывать код множества приложений, которые содержат в себе целые системы из Китая.