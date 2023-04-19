Xiaomi представила свой первый водяной пистолет

Китайская компания Xiaomi презентовала ряд новых устройств, включая камерофон Xiaomi 13 Ultra, планшет Xiaomi Pad 6 Pro и фитнес-браслет Mi Band 8. Кроме того, был представлен первый пистолет компании - Xiaomi Mijia Pulse Water Gun. Об этом пишет iXBT.com.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Пистолет является новым продуктом линейки Mijia. Устройство стреляет водой, оно предназначено для использования в развлекательных целях, что объясняет премьеру ближе к летнему сезону.

Пистолет имеет три режима работы с маленькими, большими и серийными зарядами. Резервуар пополняется автоматически, если опустить дуло в воду и нажать на крючок. Перезарядка занимает 10-15 секунд.

Индикатор, отображающий режим стрельбы и остаток зарядов, расположен на корпусе. По бокам ствола есть подсветка, устройство стреляет на расстояние 7-9 метров. Весит пистолет 2,68 кг, он предназначен для подростков от 14 лет.