Xiaomi представила свой первый водяной пистолет

Китайская компания Xiaomi презентовала ряд новых устройств, включая камерофон Xiaomi 13 Ultra, планшет Xiaomi Pad 6 Pro и фитнес-браслет Mi Band 8. Кроме того, был представлен первый пистолет компании - Xiaomi Mijia Pulse Water Gun. Об этом пишет iXBT.com.
Пистолет является новым продуктом линейки Mijia. Устройство стреляет водой, оно предназначено для использования в развлекательных целях, что объясняет премьеру ближе к летнему сезону.
Пистолет имеет три режима работы с маленькими, большими и серийными зарядами. Резервуар пополняется автоматически, если опустить дуло в воду и нажать на крючок. Перезарядка занимает 10-15 секунд.
Индикатор, отображающий режим стрельбы и остаток зарядов, расположен на корпусе. По бокам ствола есть подсветка, устройство стреляет на расстояние 7-9 метров. Весит пистолет 2,68 кг, он предназначен для подростков от 14 лет.
В устройство встроен аккумулятор, емкость которого составляет 1800 мА·ч, что рассчитано на 2 тысячи циклов стрельбы. Цена на пистолет составляет $95, такую сумму заплатят участники программы коллективного финансирования.