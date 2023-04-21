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Имитации магазинов приложений RuStore, RuMarket и СБОЛ появились в Google Play

Приложения, использующие названия магазинов приложений для операционной системы Android RuStore и RuMarket, а также приложения от Сбера СБОЛ, появились в магазине приложений Google Play, убедился корреспондент ТАСС.

В Google Play появились поддельные приложения RuStore, RuMarket и СБОЛ
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Приложения доступны к скачиванию, однако представляют собой не оригинальные приложения, а рекламу других сервисов.

В пресс-службе VK сообщили ТАСС, что холдинг защищает свои товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности, само приложение RuStore доступно для скачивания на официальном сайте и не размещено в других магазинах.

"Мы рекомендуем пользователям перед установкой любых приложений внимательно изучать сервисы и пользовательскую документацию", - отметили в VK.

Ранее на появление имитаций приложений обратила внимание газета "Коммерсантъ". Рост числа подставных приложений фиксируется регулярно, сообщил газете директор центра противодействия мошенничеству компании "Информзащита" Павел Коваленко. Также авторы подобных приложений могут подстраиваться под новостную повестку, отметил эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

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