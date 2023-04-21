В Google Play появились поддельные приложения RuStore, RuMarket и СБОЛ

Приложения, использующие названия магазинов приложений для операционной системы Android RuStore и RuMarket, а также приложения от Сбера СБОЛ, появились в магазине приложений Google Play, убедился корреспондент ТАСС.

Приложения доступны к скачиванию, однако представляют собой не оригинальные приложения, а рекламу других сервисов.

В пресс-службе VK сообщили ТАСС, что холдинг защищает свои товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности, само приложение RuStore доступно для скачивания на официальном сайте и не размещено в других магазинах.

"Мы рекомендуем пользователям перед установкой любых приложений внимательно изучать сервисы и пользовательскую документацию", - отметили в VK.