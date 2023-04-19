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10 минут назад

Россиянин создал первый в мире пельменный вендинговый автомат

Lenta.ruиещё 2

Предприниматель из Казани Семен Фролов создал первый в мире вендинговый аппарат по продаже готовых пельменей. Об этом сообщает «Реальное время».

Россиянин создал первый в мире пельменный вендинговый автомат
Фото: СоцсетиСоцсети

Автомат может сварить и отпустить пельмени в горячем виде за две минуты.

«В нынешнем ритме жизни молодым людям часто не хватает времени самим приготовить сложные горячие блюда. Из личного опыта скажу, что приходится забегать в кафешки и обедать на скорую руку. Что чаще покупают мужчины? Правильно, пельмени! Опустил в кипящую воду и готово», — отметил он.

По словам предпринимателя, он всегда мечтал открыть собственную пельменную у дома. Несколько лет назад он уже готов был осуществить свою мечту, но задумался, как автоматизировать процесс приготовления пищи. В ходе разработки Фролов начал тестировать новую рецептуру, которая позволит готовить пельмени быстрее, чем за 10 минут.

«Пробовали с друзьями разные способы приготовления, экспериментировали на кухне. Это длилось примерно 3 месяца. В итоге выработали рецептуру, которая позволяет готовить быстро за пару минут. Секрет оказался достаточно простой — частично готовить блюда заранее и потом замораживать с добавлением масла и специй, чтобы автомату оставалось меньше работы», — поделился он.

В вендинговый аппарат встроены морозильная камера для хранения пельменей и блок их разогрева/ приготовления. Предприниматель сам разработал программное обеспечение для автомата. По его словам, в программу заложена возможность готовки 72 горячих блюд — это макароны, картофельное пюре, котлеты из разных видов мяса и рыбы.

Сейчас оборудование проходит обязательную сертификацию, после чего серийные аппараты будут выпускаться с сертификатом годности.

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