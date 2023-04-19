Инсайдер показал дизайн бюджетного смартфона Realme 11 Pro+

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал на своей странице в китайской социальной сети Weibo постер, на котором показан смартфон Realme 11 Pro+. Пользователи сети нашли сходство новинки с представленным ранее Xiaomi 13 Ultra.

Фото: Ice Universe Ice Universe

Так, задняя панель обоих устройств выполнена из зеленой эко-кожи, а камеры вписаны в большой блок круглой формы. Вместе с тем надпись с названием бренда Realme расположена таким же образом, как и в случае с Xiaomi 13 Ultra.

То, что в Realme 11 Pro+, как и в Xiaomi 13 Ultra, будет сделан упор на камеру, говорилось еще в более ранних утечках — смартфону приписывают основной датчик с разрешением 200 Мп. Новинка также получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, чипсет MediaTek Dimensity 1080 и зарядку мощностью 67 Вт. Ожидается, что Realme 11 Pro+ предложит в максимальной модификации до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти.

Ранее в сети появились снимки Realme 11 Pro, который во многом похож на версию Pro+, показанную Ice Universe. Ключевое отличие в дизайне, судя по изображениям, заключается в месте размещения надписи с названием бренда.