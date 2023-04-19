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Геологи выяснили, когда южная Австралия стала пустынной и засушливой

Ученым удалось установить дату превращения равнины Налларбор в засушливый регион. Об этом сообщает Университет Кертина.

Геологи выяснили, когда южная Австралия стала пустынной
© Lenta.ru

Налларбор — это крупная плоская равнина на юге Австралии, практически лишенная деревьев и растительности, и даже само слово «налларбор» переводится с латинского как «ни одного дерева». При этом ученых интересует, когда именно этот регион приобрел современный вид, поскольку это событие коренным образом повлияло на эволюцию австралийской флоры и фауны.

Максимилиан Дрёлльнер и его коллеги решили провести датирование высыхания этого региона. Для этого они проанализировали древние богатые железом отложения в грунте. Для их формирования необходима жидкая вода, и поэтому, датировав время отложения каждого слоя, можно понять, когда окружение стало сухим.

Выяснилось, что уровень грунтовых вод сильно понизился в период между 2,4 и 2,7 млн лет назад. Это было связано со сменой влажных условий позднего плиоцена на засушливые условия раннего плейстоцена.

Авторы надеются, что их открытие поможет исследовать диверсификацию видов юго-запада и юго-востока Австралии. Зоологам известны примеры родственных видов птиц, насекомых и растений, которые имеют общих предков, но теперь живут за тысячи километров друг от друга, разделенные экологическими барьерами, созданными в результате древних изменений климата.

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