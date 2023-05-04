10 самых глупых и обидных ошибок при сборке ПК: рассказываем, как их избежать

Первая сборка ПК может показаться пугающе сложной задачей, даже если заранее посмотреть много обучающих видео. Но, на самом деле, ничего невозможного в ней нет — главное не допускать ошибок, которые могут привести к неприятным последствиям. Портал How-To Geek дал десять полезных советов новичкам по сборке компьютера.

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Проверяйте габариты и совместимость компонентов перед покупкой

ASUS

Представьте ситуацию. Вы тщательно составили список компонентов, приобрели все необходимое и уже готовы собирать системный блок… Но внезапно оказывается, что система жидкостного охлаждения или видеокарта просто не помещаются внутрь. Или вы купили процессор AMD Ryzen 7000 на сокете AM5, но материнская плата поддерживает только старые чипы AM4. Иными словами, внимательно проверяйте подобные детали: от точных размеров того или иного компонента до технической совместимости. Для таких целей созданы специальные инструменты, вроде PCPartPicker, но желательно перепроверить технические данные лично.

Не забудьте снять пленку с процессорного кулера

Thermaltake

Многие кулеры для процессоров, от обычных вентиляторов до жидкостных систем, поставляются с пластиковой защитной пленкой прямо на теплоотводе. Многие производители делают эту пленку нарочито заметной, чтобы пользователи могли снять ее, но ошибки все равно иногда случаются. Не забудьте снять пленку! Иначе пластик просто не позволит охлаждению эффективно работать.

Правильный монтаж теплоотвода/кулера

При установке кулера на процессор его нужно закрепить как можно надёжнее, чтобы исключить малейшие зазоры. Правильный способ установки варьируется в зависимости от модели и производителя кулера, однако если в комплекте с ним идут какие-либо дополнительные крепежи — их обязательно нужно использовать (не все, только для нужного сокета). Следуйте инструкциям производителя и не пропускайте шаги. Если теплоотвод нужно привинтить, то закручивайте шурупы крест-накрест, чтобы давление равномерно распределялось по поверхности CPU. При этом важно и не перестараться, прижав кулер слишком сильно, можно повредить не только материнскую плату, но и сам процессор.

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Правильный объем термопасты

Новички, не привыкшие к сборке компьютеров, как правило не знают, сколько термопасты нужно наносить на процессор. Некоторые используют слишком много термопасты, другие — слишком мало. Определить оптимальный объем, к сожалению, не так то просто, он зависит и от типа пасты, и от размеров контактной площадки кулера. Поэтому совет у нас следующий. Если паста неплохо мажется, просто размажьте ее пальцем по процессору максимально тонким слоем. Если паста густая, то выдавите по центру процессора немного пасты (буквально с горошину) и установите кулер. Если паста полезла из под подошвы системы охлаждения - снимайте, вытирайте все тряпкой из нетканного материала и кладите чenm меньше пасты. Если паста не полезла, кулер все равно надо снять и посмотреть как она размазалась по самому процессору и по контактной площадки охладителея. Если все более менее равномерно - пасты достаточно, если есть явные пробелы - надо добавлять. Естественно, перед повторной установкой надо обязательно все вытереть начисто.

Не забудьте установить backplate

ASUS

Даже опытные сборщики ПК нередко совершают эту ошибку. Вы поставили материнскую плату, закрутили компоненты и уже готовитесь подключать кабели питания, как вдруг оказывается, что в задней части корпуса зияет дыра — вы забыли установить пластину на внешние разъемы материнской платы (I/O backplate). Она, конечно, не обязательна для нормальной работы компьютера, но без нее сборка будет выглядеть ужасно, да и пыли внутри будет оседать не в пример больше.

Поломка USB-шины

Espada

Вырвать с корнем или поломать USB-header - это святое дело при сборке любого компьютера. Сразу скажем, оторванный от материнской платы разъем - это частое явление, но переживать по этому поводу не надо. Как правило отрываются именно пластмассовые корпуса вокруг разъема, сами контакты остаются на месте и продолжают работать. Поэтому если у вас случилась подобная неприятность - не паникуйте, а просто насадите пластиковый корпус обратно на контакты.

Правильное направление вентиляторов

ASUS

Система крепления современных корпусных вентиляторов устроена таким образом, что их можно поставить любой стороной. А значит, можно легко ошибиться, и случайно прикрутить вентилятор не выдув, а на вдув. Чтобы не попадаться, запомните простое правило: с лицевой стороны воздух засасывается, с задней (на которой решетка) - выбрасывается.

Размещение оперативной памяти

Не все слоты для оперативной памяти на материнской плате равны. Да, если рассуждать технически, можно вставить планки памяти в любой из них — система в любом случае распознает компоненты. Но, при возможности, советуем не использовать два смежных слота: это снизит производительность компьютера из-за того, что он не сможет воспользоваться двухканальным режимом. Инструкция по применению материнской платы обычно подсказывает оптимальные слоты памяти, но, как правило, достаточно просто оставить между планками один пустой слот.

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Подставки для материнской платы

На внутренней части любого компьютерного корпуса есть отверстия, к которым прикручивается материнская плата. Однако не стоит сразу же ее прикручивать: без специальных подставок металлические части системного блока могут вызвать замыкание, что вполне способно навсегда вывести компьютер из строя. Поэтому предварительно используйте проставки под материнскую плату — они приподнимают ее над поверхностью корпуса.

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