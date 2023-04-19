Создана компьютерная мышь с управлением при помощи языка

Американская компания Augmental представила гаджет под названием MouthPad, который позволяет управлять компьютером при помощи языка. Это специальная капа, которая вставляется в рот и реагирует на движения языка по небу, как обычная компьютерная мышь.

Фото: Augmental Augmental

MouthPad работает посредством Bluetooth и совместим со смартфонами под управлением Android и iOS и Android, а также с ПК на Windows, MacOS и Linux. Внутри капы есть аккумулятор, который заряжается через USB Type-C. Его емкости хватает на 5 часов работы.

Капа изготавливается из прозрачной смолы по индивидуальному размеру челюсти. Производитель утверждает, что MouthPad не мешает пользователям разговаривать.

Цель гаджета — помочь людям с ограниченными возможностями, которые хотят комфортно использовать современные технологии, а также облегчить работу с несколькими устройствами.

MouthPad поддерживает различные команды языком, которые заменяют клики и скролл мышью.