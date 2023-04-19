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40 минут назад

Представлена компьютерная мышь, которую надо брать в рот

Газета.Ru

Американская компания Augmental представила гаджет под названием MouthPad, который позволяет управлять компьютером при помощи языка. Это специальная капа, которая вставляется в рот и реагирует на движения языка по небу, как обычная компьютерная мышь.

Создана компьютерная мышь с управлением при помощи языка
Фото: AugmentalAugmental

MouthPad работает посредством Bluetooth и совместим со смартфонами под управлением Android и iOS и Android, а также с ПК на Windows, MacOS и Linux. Внутри капы есть аккумулятор, который заряжается через USB Type-C. Его емкости хватает на 5 часов работы.

Капа изготавливается из прозрачной смолы по индивидуальному размеру челюсти. Производитель утверждает, что MouthPad не мешает пользователям разговаривать.

Цель гаджета — помочь людям с ограниченными возможностями, которые хотят комфортно использовать современные технологии, а также облегчить работу с несколькими устройствами.

MouthPad поддерживает различные команды языком, которые заменяют клики и скролл мышью.

Стоимость и дата выхода устройства пока не раскрывается. Желающие приобрести MouthPad должны присоединиться к списку ожидания на сайте Augmental.

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