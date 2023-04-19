$81.60-0.0389.57-0.09

Космонавты завершили выход в открытый космос

Космонавты завершили выход в открытый космос, который продлился 7 часов 54 минуты, следует из трансляции.

Российские космонавты завершили выход в открытый космос
© Пресс-служба Роскосмоса

Как сообщает РИА Новости, космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин успешно перенесли радиатор с модуля МКС «Рассвет» на «Науку» в ходе работы в открытом космосе.

Миссию космонавтов транслировало агентство «Роскосмос». Выход в открытый космос произошел в 04.41 мск. Сначала космонавты расстыковали кабель от «Рассвета», после этого демонтировали заглушки стыковки и раскрыли 4 замка. Затем его манипулятором ERA перенесли и состыковали со вторым модулем «Наука».

Данный радиатор необходим для проведения экспериментов на многоцелевом лабораторном модуле «Наука». Работой манипулятором ERA изнутри станции управлял космонавт Андрей Федяев.

Ранее сообщалось, что следующий выход в открытый космос пройдет 4 мая. В рамках предстоящих работ установленный радиатор планируется развернуть.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий