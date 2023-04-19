Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Космонавты завершили выход в открытый космос, который продлился 7 часов 54 минуты, следует из трансляции.

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Как сообщает РИА Новости, космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин успешно перенесли радиатор с модуля МКС «Рассвет» на «Науку» в ходе работы в открытом космосе.

Миссию космонавтов транслировало агентство «Роскосмос». Выход в открытый космос произошел в 04.41 мск. Сначала космонавты расстыковали кабель от «Рассвета», после этого демонтировали заглушки стыковки и раскрыли 4 замка. Затем его манипулятором ERA перенесли и состыковали со вторым модулем «Наука».

Данный радиатор необходим для проведения экспериментов на многоцелевом лабораторном модуле «Наука». Работой манипулятором ERA изнутри станции управлял космонавт Андрей Федяев.