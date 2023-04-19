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The Information: Microsoft тайно работает над собственным ИИ-чипом для ухода от решений NVIDIA

Корпорация Microsoft уже четыре года тайно разрабатывает свой собственный чип для задач искусственного интеллекта под временным названием Athena, сообщает издание The Information. При это новый чип адаптируют для работы с технологиями, которые обслуживают работу чат-ботов с искусственным интеллектом, вроде ChatGPT.

Microsoft тайно работает над собственным ИИ-чипом для ухода от NVIDIA
© globallookpress.com

При этом сама Microsoft уже давно активно сотрудничает с компанией OpenAI, инвестировав в нее уже порядка 1 млрд долларов.

Также The Information узнало, что некоторые сотрудники Microsoft и OpenAI уже могут работать с тестовыми образцами новых чипов для проверки работы с последними большими языковыми моделями, такими как GPT-4.

При этом пока компания NVIDIA все еще является ключевым поставщиком ускорителей вычислений для нейросетей, из которых порядка 30 тысяч понадобилось только OpenAI для коммерциализации ChatGPT. Стоят они сейчас от 40 тысяч долларов каждый и Microsoft задумалась сэкономить, создав свой аналог чипов.

О том, когда компания сможет внедрить свои процессоры в работу, пока не сообщается.

Напомним, что ранее искусственный интеллект от Google самостоятельно изучил иностранный язык.

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