Представлены умные весы, способные скрывать вес от пользователя

Специализирующаяся на гаджетах для здоровья французская компания Withings анонсировала умные весы Withings Body Smart, сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru. Новинка выделяется на фоне конкурентов рядом уникальных функций, среди которых сокрытие веса пользователя.

Фото: Withings Withings

Весы Withings Body Smart получили режим «Закрытых глаз» (Eyes Closed), который предназначен для людей, страдающих от нарушений пищевого поведения или теряющих мотивацию к здоровому образу жизни, если не видят быстрых изменений. В этом режиме весы не показывают реальный вес пользователя, если нет положительных изменений.

Вместо этого весы запоминают все данные и сохраняют их. Они отобразят вес, когда прогресс будет особо заметным. По словам производителя, такая функция поможет пользователю сосредоточиться на своей цели, будь то увеличение мышечной массы или снижение веса.

Среди других необычных функций: отображение погоды, информации о качестве воздуха и мотивирующих сообщений. В остальном умные весы стандартные: анализируют состав тела, метаболизм, подключаются к смартфону через приложение и отображают другие показатели здоровья.