В мессенджере WhatsApp разрешат редактировать стикеры

Версия мессенджера WhatsApp для iOS получила обновление 23.7.82, в котором появилась функция создания и редактирования собственных стикеров. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Впервые об этой функции стало известно в феврале нынешнего года. Она позволяет создавать стикеры внутри WhatsApp, чтобы пользователям не нужно было прибегать к помощи сторонних сервисов. Она работает следующим образом — владелец смартфона выбирает нужное изображение, а затем ему предлагается ряд функций для его редактирования. После этого мессенджер автоматически конвертирует картинку в стикер, который можно добавить в коллекцию пользователя.

Известно, что функция работает на версии операционной системы iOS 16, однако разработчики мессенджера не планируют делать ее доступной для владельцев смартфонов с более старыми ОС.