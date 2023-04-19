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В мессенджере WhatsApp для iOS появилась новая функция

Версия мессенджера WhatsApp для iOS получила обновление 23.7.82, в котором появилась функция создания и редактирования собственных стикеров. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В мессенджере WhatsApp разрешат редактировать стикеры
© globallookpress.com

Впервые об этой функции стало известно в феврале нынешнего года. Она позволяет создавать стикеры внутри WhatsApp, чтобы пользователям не нужно было прибегать к помощи сторонних сервисов. Она работает следующим образом — владелец смартфона выбирает нужное изображение, а затем ему предлагается ряд функций для его редактирования. После этого мессенджер автоматически конвертирует картинку в стикер, который можно добавить в коллекцию пользователя.

Известно, что функция работает на версии операционной системы iOS 16, однако разработчики мессенджера не планируют делать ее доступной для владельцев смартфонов с более старыми ОС.

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Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что WhatsApp, Signal и другие популярные мессенджеры направили открытое письмо британскому правительству с призывом в срочном порядке пересмотреть законопроект о безопасности в интернете, который обяжет платформы следить за пользователями.

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