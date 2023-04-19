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Нейросеть показала героев Marvel в стиле модного дома Dior

Автор телеграм-канала «Галерея нейросети» показал, как бы выглядела коллаборация между Marvel и модным домом Christian Dior. Герои Marvel теперь выглядят очень модно.

Нейросеть показала героев Marvel в стиле модного дома Dior
© «ГАЛЕРЕЯ НЕЙРОСЕТИ»

В работах нейросети ниже можно увидеть преобразившихся Железного человека, Человека-паука, Капитана Америка, Тора, Росомаху и других персонажей. Халк, к примеру, по мнению нейросети, носит зелёный плащ, поскольку сам герой тоже зелёного цвета.

«ГАЛЕРЕЯ НЕЙРОСЕТИ»
«ГАЛЕРЕЯ НЕЙРОСЕТИ»
«ГАЛЕРЕЯ НЕЙРОСЕТИ»
«ГАЛЕРЕЯ НЕЙРОСЕТИ»
«ГАЛЕРЕЯ НЕЙРОСЕТИ»
«ГАЛЕРЕЯ НЕЙРОСЕТИ»
«ГАЛЕРЕЯ НЕЙРОСЕТИ»
«ГАЛЕРЕЯ НЕЙРОСЕТИ»

В комментариях пользователи хорошо оценили работу нейросети и отметили, что лучше остальных получились Человек-паук, Чёрная вдова и Капитан Америка.

Ранее нейросеть сгенерировала известных российских стримеров в виде персонажей из Fortnite. Получилось колоритно и интересно — особенно некоторые стримеры.

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