Перечислены самые популярные смартфоны с OLED-дисплеем

Аналитики Display Supply Chain Consultants (DSCC) перечислили самые популярные смартфоны с OLED-дисплеем за первый квартал года. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.

Фото: Unsplash Unsplash

По данным экспертов, четыре из пяти самых продаваемых флагманских телефонов с OLED-экраном оказались моделями iPhone. В январе-феврале самым востребованным на рынке устройством стал iPhone 14 Pro Max, на второй позиции — iPhone 14 Pro. В марте ситуация изменилась: базовый iPhone 14 вырвался на первое место, iPhone 14 Pro и iPhone 13 оказались на второй и третьей строчке соответственно.

В топ самых продаваемых телефонов с OLED-дисплеем за март 2023 года также попали iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra. Специалисты ожидают, что к маю топ возглавят смартфоны iPhone 14, iPhone 13 и iPhone 14 Pro Max.

Аналитики DSCC заявили, что в первом квартале поставки OLED-панелей для смартфонов выросли на 18 процентов в годовом исчислении. Это связывают с тем, что несколько компаний запустили в производство устройства на базе новых и недорогих OLED-экранов.