Искусственный интеллект Microsoft будет отвечать пациентам вместо врачей

Компании Microsoft и Epic Systems намерены внедрить языковую модель GPT-4 в здравоохранение для анализа медицинских карт и составления ответов на сообщения медицинских работников пациентам.

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Сервис Azure OpenAI Service предоставит API-доступ к языковым моделям OpenAI для создания генеративных ИИ-сервисов с использованием облачной платформы Microsoft Azure.

Первый вариант использования GPT-4 - автоматическое составление ответов на сообщения пациентам, а второй - запросы на естественном языке и анализ данных в SlicerDicer, инструменте Epic для изучения данных.

При этом доктор Маргарет Митчелл, главный специалист по этике в Hugging Face, предупреждает, что работа GPT-4 может генерировать ложную информацию, которая может быть смертельно опасна в клинических условиях.