Владельцы массово пожаловались на проблемы с iPhone 14

Пользователи китайской социальной сети Weibo подготовили коллективную жалобу в адрес компании Apple из-за проблем с iPhone 14. Об этом сообщает портал MyDrivers.

Фото: minhhieuunguyen23/behance.net minhhieuunguyen23/behance.net

Известно, что некоторые владельцы смартфона сталкиваются с постоянными спонтанными перезагрузками гаджета. В некоторых случаях устройство зависает и перезагружается по 1-2 раза в день. При этом проблема встречается и у совсем новых iPhone 14, буквально «из коробки».

Пользователи считают, что проблема кроется не в программном, а в аппаратном обеспечении смартфона, а потому Apple должен предложить какое-то решение. Однако пока компания не выступила с комментарием по данному вопросу.