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13 минут назад

Владельцы iPhone 14 массово жалуются на регулярные перезагрузки смартфона

Газета.Ru

Пользователи китайской социальной сети Weibo подготовили коллективную жалобу в адрес компании Apple из-за проблем с iPhone 14. Об этом сообщает портал MyDrivers.

Владельцы массово пожаловались на проблемы с iPhone 14
Фото: minhhieuunguyen23/behance.netminhhieuunguyen23/behance.net

Известно, что некоторые владельцы смартфона сталкиваются с постоянными спонтанными перезагрузками гаджета. В некоторых случаях устройство зависает и перезагружается по 1-2 раза в день. При этом проблема встречается и у совсем новых iPhone 14, буквально «из коробки».

Пользователи считают, что проблема кроется не в программном, а в аппаратном обеспечении смартфона, а потому Apple должен предложить какое-то решение. Однако пока компания не выступила с комментарием по данному вопросу.

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На прошлой неделе сообщалось о том, что пользователи гаджетов Apple начали массово жаловаться на то, что устройства постоянно запрашивают пароль Apple ID. При этом даже после ввода верного пароля система утверждает, что авторизация не удалась.

Наука и техника,Apple,
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