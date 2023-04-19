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В Британии разработали квадрокоптер, способный стрелять ракетами

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Британская компания Flyby Technology успешно испытала свои беспилотники JACKAL в стрельбе легкими многоцелевыми ракетами (LMM) компании Thales в ходе недавнего испытания, спонсированного Управлением быстрых возможностей (RCO) Королевских ВВС.

В Британии разработали квадрокоптер, способный стрелять ракетами
© Ferra.ru

Два беспилотника JACKAL с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) были вооружены модульными ракетами Thales LMM, предназначенными для ведения боевых действий на море, в воздухе и на поверхности.

Беспилотники JACKAL предназначены для стран, которые не могут позволить себе иметь на вооружении боевые вертолеты или легкие истребители, поскольку для них не нужны уязвимые взлетно-посадочные полосы или дороги, и они могут выполнять задачи по перехвату воздушного пространства на поле боя, ближней воздушной поддержке, борьбе с вертолетами и бронетехникой.

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