CNBC: Google выпустит свой первый складной смартфон в июне

Компания Google выпустит свой первый складной смартфон в июне 2023 года. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на внутреннюю коммуникацию внутри бренда.

Фото: Twitter/OnLeaks Twitter/OnLeaks

Анонс смартфона Pixel Fold, который носит кодовое имя «Felix», состоится на ежегодной конференции Google I/O, запланированной на 10 мая. По слухам, гаджет получит «самый прочный шарнир на рынке». Его предполагаемая стоимость составит $1700, что позволит конкурировать со складным смартфоном от Samsung Galaxy Z Fold 4, чья цена начинается от $1799.

Диагональ внутреннего экрана Pixel Fold составит 5,8 дюйма, а внешнего — 7,6 дюйма. По данным CNBC, новинка будет открываться как книга. Его вес будет чуть тяжелее, чем у Samsung Galaxy Z Fold 4, зато смартфон от Google получит более емкую батарею, заряда которой хватит на 24 часа активного использования, или до 72 часов в режиме энергоэффективности.

В качестве процессора для Pixel Fold выступит чип Tensor G2, установленный в прошлогодних флагманах Pixel 7 и Pixel 7 Pro.