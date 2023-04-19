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1 час назад

CNBC: первый складной смартфон от Google Pixel Fold поступит в продажу в июне

Газета.Ru

Компания Google выпустит свой первый складной смартфон в июне 2023 года. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на внутреннюю коммуникацию внутри бренда.

CNBC: Google выпустит свой первый складной смартфон в июне
Фото: Twitter/OnLeaksTwitter/OnLeaks

Анонс смартфона Pixel Fold, который носит кодовое имя «Felix», состоится на ежегодной конференции Google I/O, запланированной на 10 мая. По слухам, гаджет получит «самый прочный шарнир на рынке». Его предполагаемая стоимость составит $1700, что позволит конкурировать со складным смартфоном от Samsung Galaxy Z Fold 4, чья цена начинается от $1799.

Диагональ внутреннего экрана Pixel Fold составит 5,8 дюйма, а внешнего — 7,6 дюйма. По данным CNBC, новинка будет открываться как книга. Его вес будет чуть тяжелее, чем у Samsung Galaxy Z Fold 4, зато смартфон от Google получит более емкую батарею, заряда которой хватит на 24 часа активного использования, или до 72 часов в режиме энергоэффективности.

В качестве процессора для Pixel Fold выступит чип Tensor G2, установленный в прошлогодних флагманах Pixel 7 и Pixel 7 Pro.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Google выпустила экстренный апдейт для Chrome и призвала всех срочно обновиться.

Наука и техника,Google,
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