Xiaomi 13 Ultra стал бестселлером сразу после презентации

Новый смартфон Xiaomi 13 Ultra стал бестселлером сразу после официальной презентации — все версии смартфона, а также аксессуары для фотосъемки, были распроданы. Об этом сообщает портал My Drivers.

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Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь подтвердил информацию о том, что вся первая партия смартфонов была раскуплена и пообещал в скором времени вновь восполнить складские запасы. Президент бренда Лу Вейбинг также отметил, что производство Xiaomi 13 Ultra ведется усиленными темпами, чтобы покрыть весь спрос.

Xiaomi 13 Ultra оснащен 6,73-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K с частотой обновления от 1 до 120 Гц, а также флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2. На задней панели Xiaomi 13 Ultra установлены четыре сенсора по 50 Мп каждый. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 50 Вт. Стартовая стоимость Xiaomi 13 Ultra составляет 5999 юаней (около 71 тыс. руб.).

Открытые продажи Xiaomi 13 Ultra запланированы на 21 апреля.