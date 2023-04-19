В России анонсировали новый набор в отряд космонавтов

Центр подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК) планирует начать новый набор в отряд космонавтов в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу центра Максима Харламова.

Фото: Роскосмос / Олег Кононенко Роскосмос / Олег Кононенко

По его словам, отбор стартует в 2023 году «прямо буквально в ближайшее время». Сейчас ЦПК согласовывает с Роскосмосом последние детали.

Начальник центра подчеркнул, что в отряд нужны люди с техническими специальностями, специалисты в сфере точных наук и летчики.

К кандидатам в российский отряд космонавтов обычно предъявляют такие требования: гражданство РФ, возраст не более 35 лет, высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям, знание английского языка, хорошая физподготовка и отсутствие хронических заболеваний, успешно пройденное собеседование и вступительные тесты.

Вес космонавтов должен составлять 50-90 килограммов, рост допустим от 150 до 190 сантиметров, длина ступни - до 29,5 сантиметра (46-й размер).

Подготовка и тренировки в отряде обычно занимают не менее шести лет.