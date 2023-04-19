Reuters: США подозревают Китай в использовании антарктической станции для шпионажа

Соединенные Штаты подозревают Китай в использовании строящейся антарктической станции для шпионажа, сообщает Reuters. Речь идет о пятой исследовательской станции Китая в Южном полярном круге, ранее приостановленное в 2018 году. Пекин отрицает планы использовать станцию в целях шпионажа, однако на Западе утверждают, что новый объект на острове Инэкспрессибл, с оборудованной обсерваторией и спутниковой наземной станцией, можно будет использовать для разведки. В частности, эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) считают, что оборудование на станции позволит Китаю отслеживать телеметрические данные ракет, запущенных с австралийского космодрома "Арнем". Кроме того, по мнению Пентагона, присутствие станции на острове Инэкспрессибл может означать притязание Пекина на природные ресурсы Антарктиды. Ранее МИД Японии потребовал от КНР освободить подозреваемого в шпионаже.