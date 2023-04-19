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На Apple подали в суд из-за кражи коммерческих секретов для популярного гаджета

Компания-производитель медицинских датчиков Masimo подала в суд на Apple. Об этом сообщает портал MacRumors.

Apple Watch Series 8
Apple Watch Series 8© Apple

Истец обвиняет корпорацию из Купертино в переманивании сотрудников и краже коммерческих секретов для своих смарт-часов Apple Watch. Известно, что в 2013 году Apple взяла на работу главного врача Masimo Майкла О'Рейли, а затем и технического директора Cercacor (дочернее предприятие Masimo) Марсело Ламего. В Masimo считают, что это было сделано специально ради получения доступа к коммерческих секретам бренда. В свою очередь в Apple утверждают, что наем был основан исключительно на таланте сотрудников, а «секреты» Masimo уже «давно известны широкому кругу компаний».

В Masimo уверены, что Apple зарегистрировала пять патентов на тему неинвазивного метода определения степени насыщения крови кислородом (пульсоксиметрия) с использованием той информации, которая была получена незаконным способом. Masimo хочет получить права на совместное владение вышеобозначенными патентами, а также получить денежную компенсацию в размере $3,1 млрд.

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