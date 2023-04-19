Истец обвиняет корпорацию из Купертино в переманивании сотрудников и краже коммерческих секретов для своих смарт-часов Apple Watch. Известно, что в 2013 году Apple взяла на работу главного врача Masimo Майкла О'Рейли, а затем и технического директора Cercacor (дочернее предприятие Masimo) Марсело Ламего. В Masimo считают, что это было сделано специально ради получения доступа к коммерческих секретам бренда. В свою очередь в Apple утверждают, что наем был основан исключительно на таланте сотрудников, а «секреты» Masimo уже «давно известны широкому кругу компаний».