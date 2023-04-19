Маск: ИИ может оказать значительное влияние на будущие выборы в США

Искусственный интеллект (ИИ) может оказать "значительное влияние" на будущие выборы в США . Об этом заявил Илон Маск в интервью телеканалу Fox News , фрагмент которого был опубликован во вторник.

"Вот почему я выразил обеспокоенность тем, что ИИ окажет значительное влияние на выборы <...>. Весьма вероятно, что люди будут использовать ИИ в качестве инструмента на выборах", - сказал Маск, отвечая на вопрос о влиянии ИИ на демократию.

Он также отметил, что без государственного регулирования ИИ может стать "опасностью для общества".

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Предыдущий глава государства Дональд Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост в стране. Действующий президент Джо Байден давал понять, что рассчитывает на переизбрание. Вместе с тем он пока не заявил о начале новой предвыборной кампании.