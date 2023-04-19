Связанные с Россией хакеры нацелены на то, чтобы причинить вред критически важной инфраструктуре Великобритании или даже уничтожить ее — с такими обвинениями вскоре выступит министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден. Его слова приводит BBC News.

В последние месяцы группы хакеров стали уделять особое внимание Соединенному Королевству. В связи с этим Дауден представит новые меры по поддержке предприятий, «находящихся на передовой киберзащиты».

А Национальный центр кибербезопасности (NCSC) выпустит официальное предупреждение об угрозе для критически важных предприятий. NCSC планирует заявить, что эти хакеры «часто симпатизируют вторжению России в Украину, имеют идеологическую мотивацию», пишет BBC News.