Netflix спустя 25 лет закроет сервис по доставке DVD-дисков

ТАСС, 19 апреля. Netflix закроет сервис по доставке DVD-дисков в сентябре 2023 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании.

"После невероятных 25 лет мы решили закрыть [сервис] DVD.com в конце этого года. Наша задача всегда состояла в том, чтобы обеспечить лучший сервис для наших участников, но, по мере того как бизнес продолжает сокращаться, это становится все труднее", - говорится в пресс-релизе. Диски будут доставляться до 29 сентября.