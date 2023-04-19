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34 минуты назад

Netflix спустя 25 лет закроет сервис по доставке DVD-дисков

ТАССиещё 7

ТАСС, 19 апреля. Netflix закроет сервис по доставке DVD-дисков в сентябре 2023 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании.

Netflix спустя 25 лет закроет сервис по доставке DVD-дисков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"После невероятных 25 лет мы решили закрыть [сервис] DVD.com в конце этого года. Наша задача всегда состояла в том, чтобы обеспечить лучший сервис для наших участников, но, по мере того как бизнес продолжает сокращаться, это становится все труднее", - говорится в пресс-релизе. Диски будут доставляться до 29 сентября.

Начиная с 1998 года Netflix доставила более 5,2 млрд дисков, а количество подписчиков сервиса составило 40 млн человек, отмечается в заявлении. На первом диске, который доставила компания, был записан фильм "Битлджус" (Beetlejuice, 1988).

Наука и техника,Netflix,
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