Атакующие Россию хакеры сменили тактику

Комплексные DDoS-атаки стали новой тактикой иностранных хакеров в России, сообщает компания StormWall.

Эксперты обнаружили, что в I квартале 2023 года злоумышленники активизировались, используя тактику многоуровневых атак на инфраструктуру компаний. Количество комплексных атак за первые три месяца года выросло вдвое по сравнению с прошлым годом.

Наиболее уязвимыми отраслями стали финансовая сфера (32% от общего числа атак), e-commerce (26%) и сфера развлечений (14%).

Аналитики StormWall предполагают, что за атаками стоят политически мотивированные хакеры и хактивисты, возобновившие атаки на российский бизнес после затишья в конце 2022 года.

Эксперты предупреждают, что число атак на российские компании будет расти, и мощность DDoS-атак может достигать 2,5-3 Тбит/с, благодаря созданию новых гигантских ботнетов.