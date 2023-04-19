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Атакующие Россию хакеры сменили тактику. В чём её особенность

Комплексные DDoS-атаки стали новой тактикой иностранных хакеров в России, сообщает компания StormWall.

Атакующие Россию хакеры сменили тактику
© РИА Новости

Эксперты обнаружили, что в I квартале 2023 года злоумышленники активизировались, используя тактику многоуровневых атак на инфраструктуру компаний. Количество комплексных атак за первые три месяца года выросло вдвое по сравнению с прошлым годом.

Наиболее уязвимыми отраслями стали финансовая сфера (32% от общего числа атак), e-commerce (26%) и сфера развлечений (14%).

Аналитики StormWall предполагают, что за атаками стоят политически мотивированные хакеры и хактивисты, возобновившие атаки на российский бизнес после затишья в конце 2022 года.

Эксперты предупреждают, что число атак на российские компании будет расти, и мощность DDoS-атак может достигать 2,5-3 Тбит/с, благодаря созданию новых гигантских ботнетов.

Они также отмечают, что киберпреступники изучают возможности использования ChatGPT для запуска еще более разрушительных атак, и российские компании скоро могут столкнуться с этой новой угрозой.

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