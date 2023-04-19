Раскрыт главный гаджет, который Apple покажет на WWDC 2023

Уже совсем скоро, с 5 по 9 июня, Apple проведёт ежегодную конференцию WWDC 2023. Благодаря инсайдерам стало известно, какая именно «железная» новинка станет главной на мероприятии.

Как пишет Bloomberg, Apple планирует представить гарнитуру смешанной реальности на грядущей конференции. Именно AR/VR-шлем бренда станет главным продуктом летней презентации компании.

Вместе с данным устройством, Тим Кук представит и операционную систему xrOS, комплект для разработки программного обеспечения и документацию для создания приложений и сервисов для гарнитуры.

Журналист Марк Гурман отметил, что ранний анонс устройства необходим для разработки первых приложений к моменту его релиза, который, по слухам, состоится ближе к концу 2023 года.