$81.60-0.0389.57-0.09

Вовсе не MacBook: раскрыт главный гаджет, который Apple покажет летом на WWDC 2023

Уже совсем скоро, с 5 по 9 июня, Apple проведёт ежегодную конференцию WWDC 2023. Благодаря инсайдерам стало известно, какая именно «железная» новинка станет главной на мероприятии.

Раскрыт главный гаджет, который Apple покажет на WWDC 2023
© globallookpress.com

Как пишет Bloomberg, Apple планирует представить гарнитуру смешанной реальности на грядущей конференции. Именно AR/VR-шлем бренда станет главным продуктом летней презентации компании.

Вместе с данным устройством, Тим Кук представит и операционную систему xrOS, комплект для разработки программного обеспечения и документацию для создания приложений и сервисов для гарнитуры.

Журналист Марк Гурман отметил, что ранний анонс устройства необходим для разработки первых приложений к моменту его релиза, который, по слухам, состоится ближе к концу 2023 года.

Напомним, что помимо шлема, на конференции нас также ждут новые MacBook, iOS 17 и macOS 14.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий