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42 минуты назад

Xiaomi представила портативную колонку Sound Move с защитой от воды и пыли

ITZine.ru

Xiaomi представила новую портативную колонку Sound Move с прочным корпусом из анодированного алюминия, обеспечивающим защиту от воды и пыли с рейтингом IP66. Колонка оснащена четырьмя драйверами, включающими два стереодинамика и пассивные излучатели, а также настройкой от Harman Kardon. Также присутствует датчик, который позволяет регулировать звук в зависимости от расположения устройства.

Xiaomi представила портативную колонку Sound Move
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Sound Move может быть подключена через AirPlay 2, Bluetooth 5.3 и USB-C, а также Wi-Fi 2,4/5 ГГц. Динамик имеет вес 568 г и размеры 17,7×5,55×5,55 см, а его автономность составляет 21 час при использовании Bluetooth и до 5,5 дней в режиме ожидания. Кроме того, колонка поддерживает быструю зарядку на 22 Вт и возможность объединения двух колонок в стереосистему.

Itzine.ru

Sound Move совместим с Xiao Ai, позволяя голосовым командам управлять продуктами умного дома. Колонка доступна по цене 699 юаней (8300 рублей) и уже поступила в продажу.

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