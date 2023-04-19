Xiaomi представила портативную колонку Sound Move

Xiaomi представила новую портативную колонку Sound Move с прочным корпусом из анодированного алюминия, обеспечивающим защиту от воды и пыли с рейтингом IP66. Колонка оснащена четырьмя драйверами, включающими два стереодинамика и пассивные излучатели, а также настройкой от Harman Kardon. Также присутствует датчик, который позволяет регулировать звук в зависимости от расположения устройства.

Sound Move может быть подключена через AirPlay 2, Bluetooth 5.3 и USB-C, а также Wi-Fi 2,4/5 ГГц. Динамик имеет вес 568 г и размеры 17,7×5,55×5,55 см, а его автономность составляет 21 час при использовании Bluetooth и до 5,5 дней в режиме ожидания. Кроме того, колонка поддерживает быструю зарядку на 22 Вт и возможность объединения двух колонок в стереосистему.