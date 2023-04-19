Телескоп Уэбба получил изображение ультраяркой галактики

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба получил инфракрасное изображение галактики Arp 220, которая является результатом слияния двух спиральных галактик. Об этом сообщается в статье, опубликованной в пресс-релизе на Phys.org.

© Alyssa Pagan / NASA / ESA / CSA / STScl

Галактика Arp 220 расположена в 250 миллионах световых лет от Земли в направлении созвездия Змея. Она представляет собой ближайшую ультраяркую инфракрасную галактику (ULIRG), чья светимость превышается светимость триллиона Солнц и лучше всего видна в инфракрасном спектре. Темпы звездообразования в таких галактиках более высоки, чем в Млечном пути, и составляют примерно 100 звезд в год.

Столкновение двух галактик-предшественниц произошло около 700 миллионов лет назад и само по себе вызвало взрыв звездообразования. Примерно 200 звездных скоплений расположены в плотном регионе, заполненном пылью, диаметром пять тысяч световых лет. Только в этой области находится столько же газа, сколько во всем Млечном Пути.