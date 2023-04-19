Cтраны G7 решили принять план действий по искусственному интеллекту

Министры стран Группы семи (G7), ответственные за цифровизацию и технологии, в ходе предстоящей в конце апреля встречи намерены принять план действий по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом сообщила в среду газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что главы цифровых ведомств "семерки" хотят выступить за реализацию концепции "ответственного ИИ" на фоне опасений по поводу утечек данных при использовании чат-бота ChatGPT и других аналогов. Министры G7, как ожидается, сформулируют несколько отдельных документов по управлению ИИ, а также надежному и свободному распространению данных в сетевом пространстве, видению следующего поколения высокоскоростной связи 6G.

Кроме того, в итоговом заявлении они намерены подтвердить важность безопасности подводных коммуникационных кабелей и решительно осудить правительственные ограничения на доступ в интернет.

ChatGPT американской компании OpenAI запустили в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли пристальное общественное внимание. Новинка подверглась критике, после того как ее использовали студенты в разных странах для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.