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Yomiuri: страны G7 намерены принять план действий по искусственному интеллекту

Министры стран Группы семи (G7), ответственные за цифровизацию и технологии, в ходе предстоящей в конце апреля встречи намерены принять план действий по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом сообщила в среду газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

Cтраны G7 решили принять план действий по искусственному интеллекту
© EPA

Отмечается, что главы цифровых ведомств "семерки" хотят выступить за реализацию концепции "ответственного ИИ" на фоне опасений по поводу утечек данных при использовании чат-бота ChatGPT и других аналогов. Министры G7, как ожидается, сформулируют несколько отдельных документов по управлению ИИ, а также надежному и свободному распространению данных в сетевом пространстве, видению следующего поколения высокоскоростной связи 6G.

Кроме того, в итоговом заявлении они намерены подтвердить важность безопасности подводных коммуникационных кабелей и решительно осудить правительственные ограничения на доступ в интернет.

ChatGPT американской компании OpenAI запустили в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли пристальное общественное внимание. Новинка подверглась критике, после того как ее использовали студенты в разных странах для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.

Встреча министров цифровизации и технологий G7 пройдет 29-30 апреля в Такасаки (префектура Гумма).

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