Россияне не смогут увидеть гибридное затмение Солнца

Гибридное затмение Солнца, сочетающее кольцеобразную и полную фазы, будет наблюдаться 20 апреля в Юго-Восточной Азии, Восточной Индии, Австралии , на Филиппинах , в акваториях Индийского и Тихого океанов и Антарктиде. Россияне не смогут увидеть затмение, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московского планетария.

"Первое затмение года будет гибридным (кольцеобразно-полным) солнечным и произойдет при новолунии 20 апреля. <…> [Разные фазы] затмения будут наблюдаться в Юго-Восточной Азии, Восточной Индии, Австралии, на Филиппинах, в акваториях Индийского и Тихого океанов, Антарктиде. В России данное затмение наблюдаться не будет", - сказали ТАСС в планетарии.

Гибридное солнечное затмение сопровождается переходом от кольцеобразного к полному и обратно в течение пути лунной тени по поверхности Земли. Сочетание нескольких типов затмения наблюдается в моменты, когда Земля под конусом тени Луны поворачивается, из-за искривления ее поверхности некоторые территории оказываются в конусе полной лунной тени (наблюдается полное затмение), а другие области остаются за его пределами (наблюдается кольцеобразное солнечное затмение).