В России разработали новую беспилотную систему доставки товаров

"Он сам способен определить вес груза и его габариты. С помощью голосового ассистента он способен определить адрес доставки и самостоятельно отвезти его в заданную точку назначения. <...> При дальнейшем использовании он может быть оснащен закрытым коробом, который позволит сохранить товар в целости и сохранности", - отметили в пресс-службе.