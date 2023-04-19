В России разработали новую беспилотную систему доставки товаров

Беспилотная система доставки товаров разработана в России командой финалистов профиля "Автономные транспортные системы" (АТС) Национальной технологической олимпиады при поддержке инфраструктурного центра НТИ "Автонет". Система составит конкуренцию роботу "Яндекса", сообщили ТАСС в пресс-службе НТИ "Автонет".
"В России разработали беспилотную систему доставки товаров. Новая система составит конкуренцию роботу "Яндекса". Решение было создано командой молодых финалистов АТС Национальной технологической олимпиады при поддержке инфраструктурного центра НТИ "Автонет" ассоциации "ГЛОНАСС-ГНСС форум", - рассказали в организации.
В настоящее время, как сообщили в пресс-службе, ведется работа по началу серийного производства таких машин. В организации пояснили, что разработка использует технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта.
"Он сам способен определить вес груза и его габариты. С помощью голосового ассистента он способен определить адрес доставки и самостоятельно отвезти его в заданную точку назначения. <...> При дальнейшем использовании он может быть оснащен закрытым коробом, который позволит сохранить товар в целости и сохранности", - отметили в пресс-службе.
"Яндекс" запустил автономное устройство для доставки грузов, посылок и почты в 2019 году. В настоящее время роботы применяются для доставки в Москве, Санкт-Петербурге, Иннополисе, Казани, а также в Дубае и Сеуле.