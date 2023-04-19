«Яндекс» начал найм гуманитариев для обучения нейросети

"Яндекс" начал нанимать профессиональных редакторов, журналистов, филологов, педагогов и сотрудников других гуманитарных областей, которые будут готовить эталонные тексты для обучения нейросети YaLM 2.0, разрабатываемой компанией. Им предложат должности AI-тренеров или их руководителей, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя "Яндекса".

"AI-тренер - это профессия будущего, которая требует экспертизы в области искусственного интеллекта (ИИ) и работы с текстом, - рассказал изданию руководитель управления машинного интеллекта и исследований Алексей Гусаков. - Мы ищем таких специалистов, потому что разрабатываем YaLM 2.0 - нейросеть следующего поколения".

Он уточнил, что эта нейросеть будет работать в "Алисе", "Поиске" и других сервисах "Яндекса".

Представитель компании отметил, что AI-тренеры помогут выйти на качественно новый уровень обучения ИИ. Гусаков пояснил, что современные нейросети получают информацию о мире из интернета, но чтобы научиться их применять, необходим хороший тренер. По его словам, может понадобиться несколько сотен таких специалистов.