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Netflix ужесточает правила для подписчиков: передавать пароль можно будет только за деньги

Онлайн-кинотеатр Netflix продолжает борьбу с пользователями, которые передают пароли от учётных записей знакомым вне дома.

Netflix ужесточит правила для подписчиков
© globallookpress.com

Ожидается, что во втором квартале 2023 года компания полностью запретит передавать данные от аккаунта третьим лицам. Однако владельцы подписки смогут добавить два аккаунта за пределами дома за дополнительную плату.

В декабре 2022 года Netflix ввёл правило, по которому пользователи были обязаны хотя бы раз войти с домашней Wi-Fi-сети — иначе учётную запись могли заблокировать.

После критики сообщества в соцсетях и на тематических сайтах руководство платформы признало ошибку и оставило это правило только для трёх стран (Чили, Коста-Рики и Перу). При этом Netflix заявил, что продолжит бороться с использованием одним аккаунтом несколькими людьми.

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