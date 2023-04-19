Netflix ужесточит правила для подписчиков

Онлайн-кинотеатр Netflix продолжает борьбу с пользователями, которые передают пароли от учётных записей знакомым вне дома.

Ожидается, что во втором квартале 2023 года компания полностью запретит передавать данные от аккаунта третьим лицам. Однако владельцы подписки смогут добавить два аккаунта за пределами дома за дополнительную плату.

В декабре 2022 года Netflix ввёл правило, по которому пользователи были обязаны хотя бы раз войти с домашней Wi-Fi-сети — иначе учётную запись могли заблокировать.