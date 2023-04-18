Биологи выяснили, почему крупные животные медленно ходят

Способность животного путешествовать крайне важна для его выживания и определяет, куда и как далеко оно может мигрировать. От этого также зависит способность находить пищу и партнеров, и распространяться на новые территории. Особенно остро эти проблемы встали с развитием человеческой цивилизации, которая разрушает и фрагментирует среды обитания.

Александр Дайер и его коллеги создали модель движения тела животного и попытались выяснить, как особенности его строения влияют на передвижение. Для этого были и использованы данные о строении тела 532 видов разных размеров и об их образе жизни.

Согласно гипотезе авторов, более крупные животные должны иметь возможность путешествовать быстрее из-за их более длинных крыльев, ног или хвостов. В то же время, исследователи обнаружили, что животные среднего размера обычно имеют самые высокие средние скорости на длинных дистанциях. Исследователи связывают это с тем, что более крупным животным требуется больше времени для рассеивания тепла, выделяемого их мышцами при движении, и поэтому они должны двигаться медленнее, чтобы избежать перегрева. Они пришли к выводу, что скорость передвижения любого животного можно объяснить, учитывая, насколько эффективно оно использует энергию и выделяет тепло. С точки зрения физики это легко объяснить тем, что эффективность охлаждения зависит от площади шкуры, а тепловыделение растет вместе с массой. При этом масса шара (или куба) из какого-то материала всегда растет быстрее, чем площадь его поверхности.