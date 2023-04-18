Скелет тираннозавра возрастом 67 миллионов лет продали за 6,1 млн долларов

Лот ушёл с молотка за 6,1 млн долларов. Финальная ставка была сделана по телефону, покупатель неизвестен, отмечает РИА Новости.

Ранее швейцарский аукционный дом Koller, проводивший торги, сообщил, что возраст скелета — 67 миллионов лет, его высота — 3,9 метра, длина — 11,6 метра. Организаторы торгов отмечали, что впервые в Европе и в третий раз в мире на аукцион будет выставлен полный скелет тираннозавра «исключительного качества».