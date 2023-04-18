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На аукционе в Цюрихе продан уникальный скелет тираннозавра

Лот ушёл с молотка за 6,1 млн долларов. Финальная ставка была сделана по телефону, покупатель неизвестен, отмечает РИА Новости.

Скелет тираннозавра возрастом 67 миллионов лет продали за 6,1 млн долларов
© телеграм-канал Говорит Москва

Ранее швейцарский аукционный дом Koller, проводивший торги, сообщил, что возраст скелета — 67 миллионов лет, его высота — 3,9 метра, длина — 11,6 метра. Организаторы торгов отмечали, что впервые в Европе и в третий раз в мире на аукцион будет выставлен полный скелет тираннозавра «исключительного качества».

Он состоит из 293 элементов, половина из которых — оригинальные кости трёх тираннозавров, обнаруженные учёными в 2008-2013 годах в США.

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