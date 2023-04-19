Американцы создадут лунный автомобиль в партнерстве с NASCAR

«Партнерство NASCAR с Leidos имеет особенный смысл, когда речь идет об автомобиле, — сказал Пит Юнг, вице-президент NASCAR и директор по маркетингу. — Поскольку обе компании известны захватывающими инновациями в разных областях, это сотрудничество способно объединить идеи, которые обычно не встречаются в рядовых разработках. Нам не терпится увидеть, как этот уникальный ровер едет по разнообразному лунному ландшафту».