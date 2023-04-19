Американцы создадут лунный автомобиль в партнерстве с NASCAR

Компания Leidos и ее дочерняя фирма Dynetics объявила о планах создать автомобиль для лунных миссий в рекламном партнерстве с организатором гонок NASCAR. Это было объявлено на 38-м ежегодном Национальном космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс.
NASCAR — это популярный в США формат автогонок. В отличие от Формулы-1, где участвуют специально созданные для нее болиды, непригодные для езды по трассе, в NASCAR используются автомобили, схожие с серийными.
«Партнерство NASCAR с Leidos имеет особенный смысл, когда речь идет об автомобиле, — сказал Пит Юнг, вице-президент NASCAR и директор по маркетингу. — Поскольку обе компании известны захватывающими инновациями в разных областях, это сотрудничество способно объединить идеи, которые обычно не встречаются в рядовых разработках. Нам не терпится увидеть, как этот уникальный ровер едет по разнообразному лунному ландшафту».
Рекламный характер партнерства, скорее всего подразумевает, что от NASCAR требуются не столько технологии, сколько инвестиции.