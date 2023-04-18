Названы лучшие Android-смартфоны апреля стоимостью до $500

Редакция портала Gizchina составила список из пяти лучших Android-смартфонов апреля, стоимость которых не превышает $500.

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На первом месте расположился субфлагманский смартфон Realme GT Neo5, получивший мощный чип Snapdragon 8+ Gen 1 и 16 ГБ оперативной памяти. Устройство также оснащено 6,74-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 1400 нит. GT Neo5 предлагает набор из трех основных камер: основной на 50 Мп, ультраширокоугольной на 8 Мп и макромодуля с разрешением 2 Мп. Смартфон доступен в двух модификациях: с аккумулятором на 5000 мАч и зарядкой на 150 Вт, а также в версии с батареей на 4600 мАч и быстрой зарядкой мощностью 240 Вт.

За ним следует Redmi K60 с аналогичным чипом и 12 ГБ ОЗУ. Его AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма работает при частоте 120 Гц. Смартфон получил основную камеру с разрешением 64 Мп, ультраширокоугольную - на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп. Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает зарядку мощностью 67 Вт, а также беспроводную зарядку на 30 Вт.

Третье место закрепилось за прошлогодним флагманом Xiaomi 12 на базе Snapdragon 8 Gen 1. Это компактный смартфон с 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Он оснащен основной камерой на 50 Мп, дополненной ультраширокоугольным сенсором и макромодулем на 13 и 5 Мп соответственно. Xiaomi 12 получил аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, беспроводной на 50 Вт, а также обратной беспроводной зарядки на 10 Вт.

В список Gizchina также попали OnePlus Ace 2 и геймерский Poco F4 GT, работающие на флагманском чипе 2022 года Snapdragon 8 Gen 1.