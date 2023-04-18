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Крупнейший в мире лоукостер приостановил полеты из-за сбоя

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Американский лоукостер Southwest, крупнейший в мире, приостановил полеты из-за технического сбоя. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.

Крупнейший в мире лоукостер приостановил полеты из-за сбоя
© РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что деятельность авиаперевозчика приостановлена из-за ряда «технологических проблем».

В Southwest выразили надежду, что ситуация разрешится благополучно в ближайшее время и полеты удастся возобновить.

Названа новая тактика атакующих Россию иностранных хакеров

Ранее хакеры группы KillNet признались, что им удалось сломать информсистему немецкой компании Lufthansa.

Они пояснили, что во время этой акции поняли, как организовать сбои в работе западных аэропортов.

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