Крупнейший в мире лоукостер приостановил полеты из-за сбоя

Американский лоукостер Southwest, крупнейший в мире, приостановил полеты из-за технического сбоя. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе пояснили, что деятельность авиаперевозчика приостановлена из-за ряда «технологических проблем».

В Southwest выразили надежду, что ситуация разрешится благополучно в ближайшее время и полеты удастся возобновить.

Ранее хакеры группы KillNet признались, что им удалось сломать информсистему немецкой компании Lufthansa.