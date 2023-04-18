Крупнейший в мире лоукостер приостановил полеты из-за сбоя
Американский лоукостер Southwest, крупнейший в мире, приостановил полеты из-за технического сбоя. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.
В пресс-службе пояснили, что деятельность авиаперевозчика приостановлена из-за ряда «технологических проблем».
В Southwest выразили надежду, что ситуация разрешится благополучно в ближайшее время и полеты удастся возобновить.
Ранее хакеры группы KillNet признались, что им удалось сломать информсистему немецкой компании Lufthansa.
Они пояснили, что во время этой акции поняли, как организовать сбои в работе западных аэропортов.