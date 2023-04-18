Названа новая тактика атакующих Россию иностранных хакеров

Комплексные DDoS-атаки стали новой тактикой иностранных хакеров в России . Об этом сообщили эксперты компании StormWall, которые проанализировали, как изменилось поведение атакующих страну киберпреступников, и назвали наиболее уязвимые отрасли. Соответствующий пресс-релиз находится в распоряжении «Ленты.ру».

«Специалисты обнаружили, что в первом квартале 2023 года злоумышленники начали более активно использовать тактику запуска DDoS-атак на отдельные онлайн-ресурсы компании и концентрировались на организации комплексных атак, направленных сразу на несколько разных сетевых уровней и элементов инфраструктуры организации. Хакеры одновременно запускали атаки на сайт, сеть и инфраструктуру компании, чтобы нанести ей максимальный вред», — констатировали в StormWall.

При этом количество комплексных атак в первые три месяца года в два раза превысило аналогичный показатель прошлого года. В StormWall считают, что ответственность за это несут в первую очередь политически мотивированные хакеры и хактивисты, которые начали вновь атаковать российский бизнес после относительного затишья в конце 2022 года. В список же ключевых целей вошли финансовая сфера (32 процента от общего числа атак), e-commerce (26 процентов) и сфера развлечений (14 процентов).