Российские космонавты впервые в 2023 году вышли в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос в первый раз после того, как произошла разгерметизация корабля «Союз МС-22», трансляцию ведет «Роскосмос».

Как сообщает госкорпорация, они должны перенести дополнительный радиационный теплообменник (радиатор) с модуля «Рассвет» на модуль «Наука». Перенос будет осуществлен с помощью манипулятора ERA, которым изнутри Международной космической станции (МКС) будет управлять российский космонавт Андрей Федяев.

По информации «Роскосмоса», космонавты должны расстыковать электрический кабель между радиатором и модулем «Рассвет», затем демонтировать заглушки с радиатора. Затем они проследят за переносом радиатора манипулятором ERA с «Рассвета» на модуль «Наука». Потом космонавты проведут механическую и гидравлическую стыковку радиатора с этим модулем, а также подключат его с помощью электрокабеля.

Согласно предварительным расчетам, работы в открытом космосе продлятся 6 часов 37 минут.