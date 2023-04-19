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Российские космонавты  впервые в этом году вышли в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос в первый раз после того, как произошла разгерметизация корабля «Союз МС-22», трансляцию ведет «Роскосмос».

Российские космонавты впервые в 2023 году вышли в открытый космос
© РИА Новости

Как сообщает госкорпорация, они должны перенести дополнительный радиационный теплообменник (радиатор) с модуля «Рассвет» на модуль «Наука». Перенос будет осуществлен с помощью манипулятора ERA, которым изнутри Международной космической станции (МКС) будет управлять российский космонавт Андрей Федяев.

По информации «Роскосмоса», космонавты должны расстыковать электрический кабель между радиатором и модулем «Рассвет», затем демонтировать заглушки с радиатора. Затем они проследят за переносом радиатора манипулятором ERA с «Рассвета» на модуль «Наука». Потом космонавты проведут механическую и гидравлическую стыковку радиатора с этим модулем, а также подключат его с помощью электрокабеля.

Согласно предварительным расчетам, работы в открытом космосе продлятся 6 часов 37 минут.

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Ранее стало известно, что поврежденный корабль «Союз МС-22» в беспилотном режиме приземлился в степи Казахстана. Посадка произошла юго-восточнее казахстанского города Жезказган. На «Союзе МС-22» на Землю вернулись 218 кг грузов, включая результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа.

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