Можно ли выжить при падении лифта в шахту? Разбираем "советы"

Любой, кто хоть раз смотрел фильмы-катастрофы, наверняка задавался вопросом: что делать, если лифт в высотном здании вдруг начнет падать? Если рассуждать статистически, лифты весьма надежны — ровно до тех пор, пока их меры безопасности функционируют корректно, и пассажиры полностью находятся в кабине. Жертвами большинства травм и несчастных случаев, связанных с этими машинами, становятся строители или работники техобслуживания. Сразу за ними следуют те, кто проваливаются в шахты или погибают, оказавшись зажатыми между дверьми лифта и этажами.
Современные лифты оборудованы рядом инструментов, которые призваны предотвратить смертельные падения. Лифты с канатоведущим шкивом, которые перемещают кабины вверх и вниз при помощи системы стальных тросов, блоков и противовесов, обладают ограничителями скорости. Если кабина начинает двигаться вниз слишком быстро, он автоматически включает тормозной механизм. Подобная конструкция также подразумевает переключатели в самой шахте, которые засекают перемещения кабины и подают сигналы об остановке в нужных местах. Помимо этого, каждый из четырех или восьми кабелей достаточно прочен, чтобы выдержать вес лифта на себе.
Гидравлические лифты, перемещающие кабину за счет пистона и цилиндра, чаще всего не имеют аналогичных инструментов для безопасности пассажиров. Они тоже вряд ли провалятся в шахту ни с того ни с сего, но если несчастный случай все-таки произойдет, то шансы на катастрофическую неполадку будут гораздо выше, чем в случае с канатоведущими лифтами. Справедливости ради, гидравлические лифты в принципе не слишком практичны, если говорить о здании выше шести этажей, поэтому высота будет не такой уж и большой, но… Скорость падения все равно немаленькая.
Итак, что можно сделать, если вы оказались в падающем лифте? Некоторые утверждают, что нужно подпрыгнуть в последний момент перед тем, как кабина разобьется, чтобы снизить скорость столкновения. Но даже если вам хватит самообладания и реакции, этот акробатический маневр вряд ли спасет жизнь. Скорее всего, вы просто предварительно ударитесь головой о потолок, что сделает травмы еще хуже.
Еще одна теория гласит, что нужно встать в кабине лифта, слегка согнув колени — это якобы поможет смягчить ударную силу падения. И да, теоретически, ноги действительно способны подогнуться и немного распределить мощь торможения. Однако эффективность этого метода на высоких скоростях сложно предсказать. Исследования показывают, что подобная практика может нанести серьезный ущерб ногами и коленям даже на низкой скорости. Кроме того, вы будете стоять параллельно вектору падения лифта, что повышает шансы перелома костей.
Учитывая эти факторы, можно сказать, что самый вероятный способ выжить — это занять лежачее положение на полу кабины, закрыв лицо и голову руками от осколков. Сила падения распределится равномерно, позвоночник и другие длинные кости за счет перпендикулярного расположения пострадают меньше. Тонкие кости, такие как ребра, все еще могут сломаться как сухие ветки, но это лучшая альтернатива смерти.
Правда, даже эта техника безопасности подразумевает ряд проблем. Во-первых, если вы ляжете на пол, то мягкие ткани организма и внутренние органы, включая мозг, примут на себя удар первыми. Во-вторых, всегда есть вероятность, что кабина лифта может разбиться в дребезги и убить пассажира обломками металла. Бетти Лу Оливер, пережившей падение лифта с 75 этажа Эмпайр-стейт-билдинг, повезло, т.к. отцепившийся от кабины трос упал на дно шахты и смягчил удар. В-третьих, пассажир находится в свободном падении относительно кабины — это значит, что до пола еще нужно добраться и как-то себя зафиксировать.