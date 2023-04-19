Можно ли выжить при падении лифта в шахту? Разбираем "советы"

Любой, кто хоть раз смотрел фильмы-катастрофы, наверняка задавался вопросом: что делать, если лифт в высотном здании вдруг начнет падать? Если рассуждать статистически, лифты весьма надежны — ровно до тех пор, пока их меры безопасности функционируют корректно, и пассажиры полностью находятся в кабине. Жертвами большинства травм и несчастных случаев, связанных с этими машинами, становятся строители или работники техобслуживания. Сразу за ними следуют те, кто проваливаются в шахты или погибают, оказавшись зажатыми между дверьми лифта и этажами.

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Современные лифты оборудованы рядом инструментов, которые призваны предотвратить смертельные падения. Лифты с канатоведущим шкивом, которые перемещают кабины вверх и вниз при помощи системы стальных тросов, блоков и противовесов, обладают ограничителями скорости. Если кабина начинает двигаться вниз слишком быстро, он автоматически включает тормозной механизм. Подобная конструкция также подразумевает переключатели в самой шахте, которые засекают перемещения кабины и подают сигналы об остановке в нужных местах. Помимо этого, каждый из четырех или восьми кабелей достаточно прочен, чтобы выдержать вес лифта на себе.

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Гидравлические лифты, перемещающие кабину за счет пистона и цилиндра, чаще всего не имеют аналогичных инструментов для безопасности пассажиров. Они тоже вряд ли провалятся в шахту ни с того ни с сего, но если несчастный случай все-таки произойдет, то шансы на катастрофическую неполадку будут гораздо выше, чем в случае с канатоведущими лифтами. Справедливости ради, гидравлические лифты в принципе не слишком практичны, если говорить о здании выше шести этажей, поэтому высота будет не такой уж и большой, но… Скорость падения все равно немаленькая.

Итак, что можно сделать, если вы оказались в падающем лифте? Некоторые утверждают, что нужно подпрыгнуть в последний момент перед тем, как кабина разобьется, чтобы снизить скорость столкновения. Но даже если вам хватит самообладания и реакции, этот акробатический маневр вряд ли спасет жизнь. Скорее всего, вы просто предварительно ударитесь головой о потолок, что сделает травмы еще хуже.

Еще одна теория гласит, что нужно встать в кабине лифта, слегка согнув колени — это якобы поможет смягчить ударную силу падения. И да, теоретически, ноги действительно способны подогнуться и немного распределить мощь торможения. Однако эффективность этого метода на высоких скоростях сложно предсказать. Исследования показывают, что подобная практика может нанести серьезный ущерб ногами и коленям даже на низкой скорости. Кроме того, вы будете стоять параллельно вектору падения лифта, что повышает шансы перелома костей.

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Учитывая эти факторы, можно сказать, что самый вероятный способ выжить — это занять лежачее положение на полу кабины, закрыв лицо и голову руками от осколков. Сила падения распределится равномерно, позвоночник и другие длинные кости за счет перпендикулярного расположения пострадают меньше. Тонкие кости, такие как ребра, все еще могут сломаться как сухие ветки, но это лучшая альтернатива смерти.