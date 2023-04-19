В Андах обнаружены более сотни доиспанских культовых сооружений

Археологи обнаружили более 100 культовых доиспанских объектов в боливийских Андах. Исследования проводили в высокогорном регионе Карангас.

© Мир 24

Ученые осмотрели ряд объектов на земле, а также проанализировали спутниковые изображения. Культовые сооружения представляли собой стены в виде концентрических кругов. Их возводили на возвышенностях из местного строительного материала.

Всего археологам удалось обнаружить 135 таких построек, датированных 1260-1600 годами нашей эры. На всех стоянках сохранилось множество керамических черепков. Они могли быть частью тарелок, кувшинов или мисок, которые использовались в религиозных ритуалах.

Один из участков, названный Васкири, выделялся на фоне других размерами и сложностью постройки. Диаметр сооружения из двух закругленных стен достигал 140 метров. Стены образовывали два кольца, соединенных смежными ограждениями. Внутри лежало множество черепков. В центре структуры располагалось нечто похожее на алтарь.

Ученые пришли к выводу, что строения связаны с древними андскими культами. Про племена, жившие здесь до испанского нашествия, и их культуру известно крайне мало. Исследованиям препятствовал суровый холодный климат. Новые исследования, в том числе с помощью спутниковых данных, помогают заполнить пробелы в знаниях об истории этого региона, сообщает Antiquity.