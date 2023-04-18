В северном сиянии на Аляске заметили спираль

Во время северного сияния над Аляской наблюдатели заметили странную спираль в небе. Об этом сообщает Associated Press.

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Спираль удалось заснять исследователю Тодду Салату. На полученных фото необычный феномен навис на фоне древнего оледенения – вершины Донелли Доум. По словам исследователя, сначала ему показалось, что спираль является следом от самолёта, но вскоре необычный феномен стал увеличиваться в размерах. Однако через несколько минут северное сияние прошло, а вместе с ним исчезла и спираль.

Космический физик и доцент геофизического института при Университете Аляски в Фэрбенксе Дон Хэмптон заявил, что спираль сформировалась из-за запуска Falcon 9 – космического корабля американской компании SpaceX. По словам исследователя, рисунок в небе сформировался из-за сброса топлива космическим кораблём. Когда сброшенная верхняя ступень ракеты пролетела в небе над Аляской, она выпустила неиспользованное топливо, которое превратилось в облако. А так как модуль вращался, облако приняло форму спирали.