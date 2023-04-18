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1 час назад

Компания Xiaomi показала смартфон с самым ярким экраном в истории

Газета.Ruиещё 2

Компания Xiaomi провела масштабную презентацию, в рамках которой представила флагманский камерофон Xiaomi 13 Ultra. Об этом сообщает сетевое издание Rozetked.

Xiaomi показала смартфон с самым ярким экраном в истории
Фото: XiaomiXiaomi

Xiaomi 13 Ultra оснащен 6,73-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K с частотой обновления от 1 до 120 Гц. Новинка также может похвастаться самым ярким в индустрии смартфонов экраном. Дисплей C7, разработанный совместно с TCL Huaxing, может выдавать пиковую яркость 2600 нит. Прежний рекордсмен по яркости экрана был Oppo Find X6 Pro — его экран работал при максимальной яркости в 2500 нит.

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За производительность устройства отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, который работает в паре с оперативной памятью до 16 ГБ типа LPDDR5X и встроенным хранилищем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ.

На задней панели Xiaomi 13 Ultra установлены четыре сенсора по 50 Мп каждый: основной — 1-дюймовый Sony IMX989 с OIS и переменной диафрагмой, а также три сенсора Sony IMX858. Один из них является телеобъективом с 3,2-кратным оптическим зумом и OIS, второй — перископом с пятикратным приближением и OIS. Третий сенсор — сверхширокоугольный. Камера разрабатывалась совместно с Leica, которая также привнесла в смартфон «уличный» режим Leica Street Mode. В нем камера запускается за 0,8 секунды, а диафрагма устанавливается в положение f/4,0. Также для Xiaomi 13 Ultra можно будет приобрести специальный чехол, чтобы смартфон внешне напоминал настоящую камеру.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 50 Вт. Заявляется, что благодаря специальным чипам Surge P2 и G1, которые отвечают за энергоэффективность, смартфон при 1% заряда проработает около 72 минут в режиме разговора.

Также отмечается наличие защиты от воды и пыли по стандарту IP68, USB 3.2 и Android 13 на базе MIUI 14.

Xiaomi 13 Ultra поступит в продажу в Китае по цене от 6 до 7,3 тыс. юаней (от 71,1 до 86,5 тыс. руб.) за версию 8/256 ГБ и 16/1 ТБ соответственно. Ожидается, что новинка также будет представлена и в России, однако стоимость пока остается неизвестной.

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