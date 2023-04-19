В США создали бетон с отрицательным содержанием углерода

Ученые из Вашингтонского университета создали формулу для бетона с отрицательным содержанием углерода. Он не только не производит углекислый газ, но даже способен сам поглощать его.

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Для получения материала в обычный цемент добавили экологически чистый биоуголь – вид угля, получаемый из органических отходов. Биоуголь оказался способен поглощать до 23% углекислого газа от собственного веса и при этом был почти так же прочен, как классический бетон.

Бетонная промышленность – один из главных «поставщиков» углекислого газа в атмосферу. Ежегодно в мире производится более 4 миллиардов тонн бетона. Для этого требуется сильный нагрев и, соответственно, сжигание топлива. В производстве также задействован известняк, который в процессе подвергается разложению. Эти факторы приводят к выделению больших объемов СО2. Считается, что на производство бетона приходится около 8% всех мировых выбросов углекислого газа.

Ученые и ранее пытались создать бетон с биоуглем, но такой материал оказывался очень непрочным. Авторы новой научной работы усовершенствовали биоуголь, обработав его сточными водами для промывки бетона. Созданный ими композитный материал продемонстрировал прочность на сжатие около 4000 фунтов на квадратный дюйм (281.2 кг на квадратный сантиметр), что сравнимо с показателями обычного бетона.

Ученые отметили, что им удалось также частично решить проблему утилизации сточных вод. Они содержат много щелочи, поэтому опасны для окружающей среды. Но вместе с тем такие воды богаты кальцием – именно это вещество помогло укрепить биоуголь, сообщает Materials Letters.

«Ожидается, что бетон, изготовленный из этого материала, будет продолжать поглощать углекислый газ в течение всего срока службы, что в среднем составляет 30 лет для дорожного покрытия и 75 лет для моста», – отметили авторы научной работы.