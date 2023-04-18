Генетический анализ подтвердил уникальность восточных волков

Ученые положили конец спору о происхождении восточных волков, которые обитают в Канаде. Генетический анализ показал, что это отдельный вид, а не гибрид койотов и серых волков. Исследование опубликовано в журнале Molecular Biology and Evolution.

© Dave Ciufo/ Molecular Biology and Evolution

На юго-востоке Канады обитают популяции волков и койотов, чье происхождение и генетические связи долгое время интересовали ученых. В частности, вопросы у них вызывал восточный волк. Биологи долгое время не могли сказать наверняка, является этот исчезающий волк отдельным видом или результатом скрещивания койотов и серых волков. Ученые уже проводили генетические и поведенческие исследования восточных волков. Анализ митохондриальной ДНК показывал, что восточные волки были эволюционировавшими в Северной Америке псовыми. Напротив, исследования ядерного генома свидетельствовали, что эти животные появились в результате скрещивания койотов и серых волков. Поэтому одна часть биологов признавала восточных волков отдельным видом, а другая часть — нет. Канадское же правительство придерживается второго мнения, так как это упрощает юридическую защиту популяций. Однако такая неопределенность ведет к проблемам, связанным с охотой и отловом животных.

Теперь ученые решили окончательно положить конец спорам о происхождении восточных волков. Для этого исследователи проанализировали полный геном 25 псовых известного происхождения и гибридизации. Ученые выяснили, что восточные волки, обитающие в регионе Великих Озер, генетически отличаются от других псовых в этом регионе. Авторы работы полагают, что эти волки развились отдельно от серых волков около 67 тысяч лет назад. Ученые также считают, что восточные волки начали скрещиваться с койотами и с серыми волками около 37 тысяч лет назад и продолжают по сей день.