Жители Земли увидели гибридное солнечное затмение

Полная фаза редкого природного явления наблюдалось на востоке Восточного Тимора, в некоторых частях Западного Папуа и на полуострове Эксмут в Западной Австралии. Частную фазу затмения было видно в южной части Индийского океана, в некоторых частях Антарктиды, Индонезии, Филиппин, а также в большей части Океании, в Юго-Восточной Азии и в западной части Тихого океана. Максимальная фаза затмения наступила в 07:17 по московскому времени.