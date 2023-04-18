Российское издание наняло нейросеть вместо редактора

В начале 2023 года одна из российских ИТ-компаний разместила на сайте HeadHunter резюме редактора новостей Ольги Петровой , чья личность была полностью синтезирована нейросетью. «Ридус» попробовал нанять виртуальную сотрудницу, чтобы проверить, как она справится с повседневной работой журналиста печатного издания.

Ольга Петрова должна была сама выбирать свежие информационные поводы, обеспечив уникальность текстов не ниже 70%. План на день — 10-12 заметок с произвольным количеством символов. При этом в обязанности «сотрудницы» не входил подбор иллюстраций. О том, какие запросы посылались оператором нейросети, в компании не раскрыли, но по словам корректора, тексты Петровой оставляли ощущение, что они выполнены машинным переводом.